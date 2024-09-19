Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,250,306
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 4 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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