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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1877 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1877 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,250,306

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - January 14, 2024
Продавец Zöttl
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - May 4, 2023
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 4 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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