20 марок 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2022.

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