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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1876 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1876 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1876 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 423,088

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1876 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62444 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - December 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 21, 2021
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - September 9, 2021
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - September 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - July 29, 2021
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Германия 20 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1876 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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