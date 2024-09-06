Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1876 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 423,088
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1876 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62444 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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