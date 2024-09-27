20 марок 1876 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1876 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3400 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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