Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1876 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1876 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1876 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,672,895

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1876 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3400 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (2)
  • Gärtner (5)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (8)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (2)
  • HIRSCH (10)
  • Höhn (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (2)
  • Künker (11)
  • Lugdunum (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Möller (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Reinhard Fischer (16)
  • Rhenumis (2)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (17)
  • Warin Global Investments (1)
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 256 EUR
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1876 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1876 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1876 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск