Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1876 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,672,895
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1876 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3400 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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