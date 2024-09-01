Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1874 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 762,332
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
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Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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