20 марок 1874 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность PROOF (2) UNC (1) AU (10) XF (18) VF (21) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

Auction World (3)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (1)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (1)

Gärtner (4)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (3)

Heritage Eur (2)

HIRSCH (2)

Höhn (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (12)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Reinhard Fischer (3)

Rhenumis (1)

Schulman (1)

Teutoburger (3)

UBS (2)

V. GADOURY (1)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (4)