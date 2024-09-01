Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1874 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1874 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1874 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 762,332

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (3)
  • Heritage Eur (2)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (12)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Rhenumis (1)
  • Schulman (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (4)
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - November 19, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - August 1, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Schulman - June 13, 2020
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе V. GADOURY - March 4, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1874 A "Пруссия" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1874 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1874 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск