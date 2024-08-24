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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1873 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1873 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1873 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,441,178

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1873 B "Пруссия" на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1873 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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