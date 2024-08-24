Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1873 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,441,178
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (1)
- Aurora Numismatica (1)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (3)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Felzmann (3)
- Frankfurter (2)
- Gärtner (4)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (11)
- Heritage (8)
- HIRSCH (6)
- Höhn (5)
- Holmasto (4)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (3)
- Künker (32)
- London Coins (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numisbalt (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Reinhard Fischer (17)
- Rhenumis (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (7)
- Stack's (1)
- Teutoburger (8)
- UBS (4)
- V. GADOURY (1)
- WAG (16)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 20 марок 1873 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск