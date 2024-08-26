Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Освободительная война. Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
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