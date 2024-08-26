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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Освободительная война. Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1913 года A "Пруссия" Освободительная война Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1913 года A "Пруссия" Освободительная война Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 2 марки 1913 A "Пруссия" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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