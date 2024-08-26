Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года A "Пруссия". 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Пруссия" со знаком A. 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 DEM. Торги состоялись 9 марта 2000.
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