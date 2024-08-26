2 марки 1901 года A "Пруссия". 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Пруссия" со знаком A. 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 DEM. Торги состоялись 9 марта 2000.

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