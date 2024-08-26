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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года A "Пруссия". 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1901 года A "Пруссия" 200 лет Пруссии Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года A "Пруссия" 200 лет Пруссии Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Пруссия" со знаком A. 200 лет Пруссии. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 DEM. Торги состоялись 9 марта 2000.

Сохранность
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Германия 2 марки 1901 A "Пруссия" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1901 A "Пруссия" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1901 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
240 DM
Цена в валюте аукциона 240 DEM

Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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