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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1912 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1912 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1912 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 732,813

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1091 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 800 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - May 19, 2023
Продавец Zöttl
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Heritage - December 2, 2021
Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Пруссия" на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1912 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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