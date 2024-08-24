Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1912 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 732,813
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1091 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 800 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Где продать?
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