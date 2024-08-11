2 марки 1911 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

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