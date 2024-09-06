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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1905 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,493,135
  • Тираж PROOF 620

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе COINSTORE за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - May 26, 2024
Продавец Zöttl
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Roma Numismatics - December 21, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Rapp - November 15, 2023
Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Aste - September 19, 2024
Германия 2 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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