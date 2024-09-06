Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,493,135
- Тираж PROOF 620
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе COINSTORE за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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