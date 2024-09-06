2 марки 1905 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе COINSTORE за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

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