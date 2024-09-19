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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1903 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1903 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1903 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,078,709

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 A "Пруссия" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1903 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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