Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1903 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,078,709
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (3)
- COINSTORE (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (1)
- Grün (12)
- Heritage (5)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Karbownik (1)
- Katz (3)
- Künker (7)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (2)
- Numisbalt (2)
- Numismatica Ferrarese (2)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (1)
- Teutoburger (4)
- TMAJK sro (1)
- WAG (8)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
- Zöttl (1)
- Империя (1)
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 марки 1903 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск