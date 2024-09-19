2 марки 1903 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

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