Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1900 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,681,537
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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