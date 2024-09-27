2 марки 1899 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

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