Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,350,920
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 2 марки 1899 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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