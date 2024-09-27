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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1899 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1899 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1899 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,1110 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,350,920

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1899 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1899 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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