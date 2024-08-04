Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,042,187
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1106 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 750 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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