2 марки 1898 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1106 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 750 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

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