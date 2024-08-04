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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1898 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1898 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1898 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,1110 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,042,187

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1898
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1106 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 750 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Numismática Leilões - November 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1898 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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