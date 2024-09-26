Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1893 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 948,325
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6345 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 15 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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