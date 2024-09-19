Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1877 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,301,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Пруссия" со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 950 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
Сохранность
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- WAG (2)
- WCN (2)
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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