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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1877 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1877 года B "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1877 года B "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,301,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Пруссия" со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 950 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSTORE (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (7)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (7)
  • Rauch (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WAG (2)
  • WCN (2)
Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 B "Пруссия" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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