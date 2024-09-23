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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1877 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1877 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,634,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64476 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Пруссия" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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