2 марки 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64476 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.

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