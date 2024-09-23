Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,634,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64476 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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