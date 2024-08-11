Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1911 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 270,798
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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