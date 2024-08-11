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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1911 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1911 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1911 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 270,798

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - May 10, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - May 10, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 30, 2020
Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1911 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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