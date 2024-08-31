Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1909 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1909 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1909 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 531,934

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Frankfurter (1)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (2)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (6)
  • Höhn (6)
  • Katz (4)
  • Künker (12)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Numimarket (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (9)
  • Soler y Llach (2)
  • Teutoburger (12)
  • UBS (2)
  • WAG (8)
  • Wójcicki (1)
  • Zöttl (1)
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 265 EUR
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - December 3, 2023
Продавец Zöttl
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 27, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Германия 10 марок 1909 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1909 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1909 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск