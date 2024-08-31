Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 531,934
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Zöttl
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Где продать?
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