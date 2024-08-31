10 марок 1909 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

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