Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1906 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 531,970
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Leu
Дата 11 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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