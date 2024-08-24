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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1902 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1902 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1902 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 270,911

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3993 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 25900 RUB
Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Schulman - March 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 A "Пруссия" на аукционе Russiancoin - February 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1902 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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