Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1902 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 270,911
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3993 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 25900 RUB
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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