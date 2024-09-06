10 марок 1901 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32625 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

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