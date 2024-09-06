Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1901 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 701,930
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32625 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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