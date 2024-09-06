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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1901 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1901 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1901 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 701,930

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32625 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - February 18, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1901 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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