10 марок 1899 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1899 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30607 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

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