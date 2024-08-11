Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1899 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1899 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30607 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Coin Cabinet (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (8)
- Hermes Auctions (1)
- HIRSCH (3)
- Höhn (2)
- Jean ELSEN (1)
- Kroha (1)
- Künker (6)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Schulman (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (4)
- UBS (3)
- WAG (9)
- WCN (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 25700 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 марок 1899 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск