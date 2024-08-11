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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1899 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1899 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1899 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1899 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30607 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • Schulman (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (3)
  • WAG (9)
  • WCN (1)
Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 25700 RUB
Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Schulman - June 13, 2020
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 31, 2019
Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 31, 2019
Продавец Heritage
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - December 7, 2017
Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Heritage - December 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1899 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1899 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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