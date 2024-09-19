Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 328,211
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
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Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
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