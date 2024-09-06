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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1877 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1877 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1877 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 246,694

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3995 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (2)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (5)
  • Numismática Leilões (2)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Savoca Numismatik (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (5)
Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - October 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 1350 DKK
Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Numismática Leilões - December 17, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Numismática Leilões - November 6, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 6 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Savoca Numismatik - October 14, 2018
Продавец Savoca Numismatik
Дата 14 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Savoca Numismatik - December 10, 2017
Продавец Savoca Numismatik
Дата 10 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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