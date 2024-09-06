Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 246,694
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3995 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
- UBS (1)
- WAG (5)
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 1350 DKK
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 6 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 14 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 10 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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