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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1877 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1877 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 851,185

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1422 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 333 CHF
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - December 3, 2023
Продавец Zöttl
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - September 3, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 27, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе Heritage - August 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону
Германия 10 марок 1877 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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