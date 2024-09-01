Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 851,185
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1422 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2022.
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Дата 4 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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