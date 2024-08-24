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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1876 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1876 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1876 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,418

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1876 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3337 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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  • Rapp (1)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1876 C "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1876 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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