Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1876 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,418
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1876 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3337 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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