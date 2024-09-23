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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1876 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1876 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1876 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,800

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1876 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2218 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 5700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.

Сохранность
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2112 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Spink - June 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Spink - July 19, 2019
Продавец Spink
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1876 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1876 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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