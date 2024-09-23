Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1876 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,800
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1876 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2218 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 5700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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