Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1875 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,532,469
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1875 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3440 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3000 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
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