Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1875 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 455,763
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1875 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4460 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 750 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2023.
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- Universum Coins GmbH (1)
- V. GADOURY (1)
- WAG (6)
- Wilhelm Sellschopp (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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