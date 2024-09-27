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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1875 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1875 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1875 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 455,763

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1875 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4460 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 750 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (4)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (6)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - March 19, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе V. GADOURY - March 4, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1875 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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