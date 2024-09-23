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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1874 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1874 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1874 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,028,320

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5609 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - May 12, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1874 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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