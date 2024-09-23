Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,028,320
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5609 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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