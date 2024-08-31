Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1872 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,417,782
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1872 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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