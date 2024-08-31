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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1872 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1872 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1872 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,417,782

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1872 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - November 13, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 27, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 27, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1872 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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