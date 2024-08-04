5 марок 1901 года A "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Ольденбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе Auction World за 800000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.

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