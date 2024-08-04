Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1901 года A "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 170
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1901
- Правитель Фридрих Август II (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Ольденбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе Auction World за 800000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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