Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1901 года A "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1901 года A "Ольденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1901 года A "Ольденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 170

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1901
  • Правитель Фридрих Август II (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Ольденбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе Auction World за 800000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (8)
  • Dorotheum (2)
  • Emporium Hamburg (7)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (17)
  • Heritage (8)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (6)
  • Holmasto (2)
  • Katz (2)
  • Künker (59)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Numisor (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (5)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (30)
  • WAG (9)
  • Westfälische (3)
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Где купить?
Германия 5 марок 1901 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1901 "Ольденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1901 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск