Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1900 года A "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1900
- Правитель Фридрих Август II (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (370)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Ольденбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8424 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
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Сохранность UNC
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Дата 8 декабря 2023
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Сохранность PF62 NGC
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