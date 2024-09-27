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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1900 года A "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1900 года A "Ольденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1900 года A "Ольденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1900
  • Правитель Фридрих Август II (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (370)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Ольденбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8424 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Aurea - April 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Германия 2 марки 1900 A "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1900 "Ольденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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