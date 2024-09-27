2 марки 1900 года A "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Ольденбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8424 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

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