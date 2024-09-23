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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1874 года B "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1874 года B "Ольденбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1874 года B "Ольденбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1874
  • Правитель Николаус Фридрих Петер (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Ольденбург" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3057 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
4557 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5431 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Германия 10 марок 1874 B "Ольденбург" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1874 "Ольденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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