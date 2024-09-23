Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года B "Ольденбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Правитель Николаус Фридрих Петер (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Ольденбург" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3057 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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