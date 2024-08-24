Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1913 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1913
- Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (422)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Münzen & Medaillen GmbH за 2900 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
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