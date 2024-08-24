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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1913 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 3 марки 1913 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1913 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1913
  • Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (422)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Münzen & Medaillen GmbH за 2900 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1411 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF64 NGC
К аукциону
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 3 марки 1913 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 марки 1913 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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