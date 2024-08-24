3 марки 1913 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Münzen & Medaillen GmbH за 2900 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

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