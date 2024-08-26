20 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 21000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

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