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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000
  • Тираж PROOF 160

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1905
  • Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 21000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (5)
  • UBS (5)
Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
8704 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
11618 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1905 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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