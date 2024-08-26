Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
- Тираж PROOF 160
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1905
- Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 21000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
11618 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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