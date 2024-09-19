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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1874
  • Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2234 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 34000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS60 CCG
Цена
13783 $
Цена в валюте аукциона 12500 CHF
Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
9791 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1874 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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