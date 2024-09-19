20 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2234 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 34000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность UNC (6) AU (17) XF (50) VF (17) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS60 (1) XF45 (1) Сервис CCG (1) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Baldwin's (1)

Busso Peus (5)

Darabanth (1)

Emporium Hamburg (4)

Gärtner (2)

Gorny & Mosch (2)

Grün (7)

Hess Divo (1)

HIRSCH (3)

Künker (42)

Leu (1)

Münzenonline (1)

Rapp (1)

Reinhard Fischer (1)

SINCONA (5)

Sonntag (1)

Stack's (1)

Teutoburger (3)

UBS (4)

WAG (4)

Westfälische (1)