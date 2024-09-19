Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1874
- Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2234 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 34000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS60 CCG
Цена
13783 $
Цена в валюте аукциона 12500 CHF
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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