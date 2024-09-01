20 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6504 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность UNC (2) AU (20) XF (30) VF (29) Сохранность (слабы) MS64 (1) XF45 (2) Сервис NGC (3)

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