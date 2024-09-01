Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,750
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1873
- Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6504 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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