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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,750

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1873
  • Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6504 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
7603 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 26, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
6636 $
Цена в валюте аукциона 6100 EUR
Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1873 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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