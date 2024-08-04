2 марки 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

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