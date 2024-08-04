Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (458)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 21 июня 2024
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Дата 16 июня 2024
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Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Сохранность PROOF
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Сохранность PF65 CAMEO PCGS
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Дата 16 апреля 2024
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Сохранность XF
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Дата 25 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
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Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
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