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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (458)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Attica Auctions - June 16, 2024
Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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