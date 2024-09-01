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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1877 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1877 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1877 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1877
  • Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (323)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 7000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Где купить?
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 2 марки 1877 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1877 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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