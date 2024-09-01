2 марки 1877 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 7000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2021.

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