Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1877 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1877
- Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (323)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 7000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2021.
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