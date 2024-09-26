10 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

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