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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000
  • Тираж PROOF 150

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1905
  • Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8146 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
6092 $
Цена в валюте аукциона 5600 EUR
Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Numismatica Ranieri - October 29, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS60 CCG
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе ANTIUM AURUM - October 2, 2020
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 2 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1905 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1905 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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