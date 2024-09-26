Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1905 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1905
- Правитель Адольф Фридрих V (Великий герцог Мекленбург-Штрелицкий)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS60 CCG
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 2 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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