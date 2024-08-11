Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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