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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1874 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1874
  • Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (3)
  • Künker (24)
  • MDC Monaco (1)
  • Rapp (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (4)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
28171 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
7043 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1874 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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