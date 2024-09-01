Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1873
- Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1873 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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