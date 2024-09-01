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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1873 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1873
  • Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1873 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
39103 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
40136 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1873 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1873 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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