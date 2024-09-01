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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1901
  • Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2231 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5070 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3538 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1901 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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