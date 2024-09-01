Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1901
- Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2231 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3538 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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