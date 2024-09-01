20 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2231 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

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