Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (399)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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