Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1901 года A "Мекленбург-Шверин" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года A "Мекленбург-Шверин" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (399)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Attica Auctions (1)
  • Auction World (2)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • BAC (9)
  • Baldwin's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (23)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (1)
  • CNG (1)
  • Dorotheum (5)
  • Emporium Hamburg (12)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Grün (20)
  • Heritage (9)
  • Hess Divo (2)
  • HIRSCH (9)
  • Höhn (19)
  • Katz (13)
  • Kricheldorf (1)
  • Kroha (2)
  • Künker (135)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (6)
  • Rhenumis (3)
  • SINCONA (8)
  • Sonntag (10)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (53)
  • UBS (4)
  • WAG (23)
  • Westfälische (6)
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Attica Auctions - June 16, 2024
Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 2 марки 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1901 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск