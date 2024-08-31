Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1872 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1872
- Правитель Фридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1872 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 23000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
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Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
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Дата 20 марта 2020
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Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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