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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1872 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1872 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1872 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1872
  • Правитель Фридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1872 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 23000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2607 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2961 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1872 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1872 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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