5 марок 1913 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1913 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2167 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

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