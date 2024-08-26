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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1913 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1913 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1913 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1913
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1913 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2167 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Dorotheum - November 18, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1913 A "Любек" на аукционе CNG - August 14, 2024
Продавец CNG
Дата 14 августа 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1913 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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