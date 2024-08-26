Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1913 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1913
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1913 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2167 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность PROOF
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