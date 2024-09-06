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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1912 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1912 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1912 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1912
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3593 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе CNG - January 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1912 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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