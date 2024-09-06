Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1912 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1912
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3593 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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