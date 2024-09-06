2 марки 1912 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3593 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

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