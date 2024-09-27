Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1911 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1911
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (170)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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