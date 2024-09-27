2 марки 1911 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

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