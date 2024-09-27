Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1911 года A "Любек" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1911 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1911 года A "Любек" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1911
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (170)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Любек" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • BAC (13)
  • Busso Peus (6)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (12)
  • Heritage (14)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (14)
  • Katz (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (26)
  • London Coins (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
  • Münzen & Medaillen (4)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numisor (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (4)
  • SINCONA (5)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (17)
  • UBS (4)
  • WAG (13)
  • WCN (1)
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 2 марки 1911 A "Любек" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1911 "Любек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1911 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск